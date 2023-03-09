09 Mart 2023, Perşembe
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Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti ve MHP’nin kurduğu ittifaka hangi partiler katılacak?
Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birazdan da Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'yi kabul edecek. Seçim gündemli toplantının ayrıntılarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş, “'Cumhur İttifakı genişler mi?' sorusu hala gündemde buna dair henüz partilerden resmi bir açıklama olmamakla birlikte dirsek temaslarının bulunduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla var olan görüşmeler beraberinde başka görüşmelere de gebe olabilir.” dedi.