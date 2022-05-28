28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Çubuklu-İstinye vapur hattında yolsuzluk iddiası! Tarifede olmayan 150 liralık ücret alınıyor
İstanbul Şehir Hatları’nda Çubuklu'yla İstinye arasındaki arabalı vapur seferlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiası gündeme geldi. Ancak aradan geçen üç ayda hiçbir değişiklik yok. Araçların ağırlığı 3,5 tonla sabitlenmişken üç hatta dört arabayı taşıyan TIR’lar bile vapura alınıyor. Araba taşıyan TIR’ların şoförlerinin farklı ücretler verdiklerini söylemesi bir yana, resmi tarifede gözükmeyen 150 liralık ödemenin alınmaya devam edilmesi "pes" dedirtti.