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11.11.2019

Çorum'da 1 saatte en fazla fidan dikimi rekor denemesi tamamlandı

Çorum'da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için gerçekleştirilen deneme tamamlandı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, "Rekoru kırdık" diyoruz ama sayıyı veremiyoruz. Sayımların ardından kesin sonuç açıklanacak. Çorum'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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