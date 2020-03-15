Corona virüs dünyaya böyle yayıldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Corona virüs dünya genelinde 5 bin 833 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Öte yandan virüs bulaşmış hasta sayısı 156 bin 396’ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 8 bin 608 arttı.