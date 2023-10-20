20 Ekim 2023, Cuma
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Çok sayıda ilde İsrail protestosu! Binlerce kişi Cuma namazı sonrası sokağa indi...
Katil İsrail Gazze'de günlerdir ölüm yağdırırken çoğu çocuk binlerce Filistinli alçakça katledildi. Bölgede çatışmalar her geçen dakika daha da şiddetlenirken Gazze'ye yapılan saldırılara yönelik tepkiler de sürüyor. Türkiye'nin farklı illerinde Cuma namazı çıkışı vatandaşlar, tepkisini dile getirmek için meydanda toplandı. İşte 'Kahrolsun İsrail', Siyonist elçilik kapansın' gibi pankartların açıldığı portestolardan kareler... .