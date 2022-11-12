14 Kasım 2022, Pazartesi
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"Çök-Kapan-Tutun"
12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde tüm Türkiye’de deprem anı "Çök-Kapan-Tutun" tahliye tatbikatı yapılacak. Peki bu deprem tatbikatında neler yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktaracak.