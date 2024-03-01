Çirkinler organize suç örgütünün çökertildi! İş insanını “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar | Dikkat çeken Mehmet Bilir ve Ece Ronay detayı

İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen ve Çirkinler organize suç örgütünün çökertildiği "Mahzen-2" operasyonuna ait yeni detaylar ortaya çıktı. Eylül 2023'te iş insanı Y.D'nin Beykoz'daki bir restorandan, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerce kaçırılması olayını da aynı suç örgütünün gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, zanlıların Kocaeli'de sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerinin kurşunlanmasına da karıştıklarını belirledi.