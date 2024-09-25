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Çiftlik Bank davasında mütalaa! “Tosuncak”a 88 bin 302 yıl hapis talebi

Çiftlik Bank davasında mütalaa! “Tosuncak”a 88 bin 302 yıl hapis talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 14:33
Çiftlik Bank ana davasında savcı mütalaasını verdi. Elebaşı olmakla suçlanan Mehmet Aydın’ın 4414 müşteki yönünden ve 3 ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapsi talep edildi.
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