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Cibaliye Kampı'na yeni saldırı! İsrail jetleri bugün yine mülteci kampına ölüm yağdırdı

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 16:53
Gazze'de bir haftadır devam eden geçici ateşkesin sona ermesiyle İsrail katliamlarını sürdürüyor. İşgal güçleri yine onlarca bebeği ve çocuğu katletmeye başladı. İsrail jetleri bugün yine mülteci kampına ölüm yağdırdı bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktarırken bölgeden gelen görüntülere A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti.
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