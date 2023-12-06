CHP’ye yerel rest çeken İYİ Parti’ye mahalle baskısı: Açık bir intihar girişimi

İYİ Parti, CHP ile ittifaka "hayır" dedi, CHP'ye yakın medya hiç vakit kaybetmeden Meral Akşener'i yerin dibine sokmaya başladı. Akşener, 3 Mart'ta masayı devirdiğinde gördüğü mahalle baskısının daha büyüğüyle karşı karşıya kaldı. Eleştiriler zaman zaman hakaret boyutuna bile vardı.

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