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CHP’ye yerel rest çeken İYİ Parti’ye mahalle baskısı: Açık bir intihar girişimi

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Giriş: 06.12.2023 09:27
Güncelleme:06.12.2023 09:31
İYİ Parti, CHP ile ittifaka "hayır" dedi, CHP'ye yakın medya hiç vakit kaybetmeden Meral Akşener'i yerin dibine sokmaya başladı. Akşener, 3 Mart'ta masayı devirdiğinde gördüğü mahalle baskısının daha büyüğüyle karşı karşıya kaldı. Eleştiriler zaman zaman hakaret boyutuna bile vardı.
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