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CHP'ye yakın gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf gibi açıklamalar: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor

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Giriş: 29.07.2022 23:26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın son günlerde hayata geçirdiği projeler, "Biz söyledik, yaptılar" diyerek sahiplenmişti. CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, gelişmelere ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlardan bilgi aldığını ve AK Parti'nin hayata geçireceği projeleri önceden öğrendiğini ifade eden Gürses, "Bürokrasiden CHP’ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" diye konuştu.
Özlem Gürses: Bürokratlar CHP’ye bilgi sızdırıyor
Özlem Gürses: Bürokratlar CHP'ye bilgi sızdırıyor
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