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CHP’ye liyakatsız atama tepkisi! Hapsi istenmişti yardımcı atandı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 12.07.2024 10:05
CHP'deki liyakatsız atamalara bir tepki de AK Partili Hamza Dağ'dan geldi. Özgür Özel'in uyarısına rağmen,, CHP'li belediyelerde eş dost atamalarının devam ettiğini belirten Hamza Dağ, "Belediye Başkanları Özel'e gülüp geçiyor" dedi. Bu tartışmaların gölgesinde CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi'nin aldığı bir karar da çok konuşuldu. CHP'li Başkan Erdal Beşikçioğlu, 'tasarruf tedbirlerini' gerekçe göstererek, 15 Temmuz'da anma etkinliği yapmama kararı aldı. Ancak aynı Beşikçioğlu, daha 1 hafta önce Etimesgut'ta Zumba Festivali düzenledi.
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