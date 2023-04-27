CHP'nin troll ordusu fena çuvalladı! Afrikalı kabile destek verdi dediler 45 Euro karşılığı video çektirdiler... .

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin 40 bin kişilik troll oldusu ifşa olurken CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in başında olduğu "Haber" isimli sayfada büyük bir skandala imza atıldı. Sayfada yayınlanan haberde "Afrikalı bir kabile Kemal Kılıçdaroğlu'na destek videosu çekti" ifadelerine yer verilirken videoda yer alan 10 Afrikalının "İyi şanslar Kemal Dede!" diyerek Kılıçdaroğlu'nun seçim müziği eşliğinde dans ettiği görüldü. CHP trolleri bu durumu Kılıçdaroğlu'na destek olarak yorumlarken olayın gerçeği bambaşka çıktı. "Boğa Takımı" olarak adlandırılan grubun 44.9 Euro karşılığında yazdığınız yazıyı okuduğu ve gönderdiğiniz şarkı eşliğinde dans ettiği belirlendi. İşte detaylar... .