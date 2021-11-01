01 Kasım 2021, Pazartesi
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CHP'nin tezkereye hayır dediği bölgelerde teröristler cirit atıyor! A Haber Cerablus'ta terör mevzilerini görüntüledi
Son günlerde Türkiye'nin ana gündem maddesi hiç şüphesiz ki Suriye - Irak tezkeresine CHP ve HDP'nin 'hayır' demesi oldu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin ''evet'' oylarıyla uzatılan Suriye - Irak tezkeresinin Türkiye için ne kadar büyük bir anlam taşıdığı A Haber kameralarının Cerablus'ta kayda aldığı terör mevzileriyle gözler önüne serildi. İşte Cerablus'ta teröristlerin cirit attığını kanıtlayan o görüntüler...