01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'nin tezkereye hayır dediği bölgelerde teröristler cirit atıyor! A Haber Cerablus'ta terör mevzilerini görüntüledi

CHP'nin tezkereye hayır dediği bölgelerde teröristler cirit atıyor! A Haber Cerablus'ta terör mevzilerini görüntüledi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2021 22:52
Güncelleme:01.11.2021 22:53
Son günlerde Türkiye'nin ana gündem maddesi hiç şüphesiz ki Suriye - Irak tezkeresine CHP ve HDP'nin 'hayır' demesi oldu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin ''evet'' oylarıyla uzatılan Suriye - Irak tezkeresinin Türkiye için ne kadar büyük bir anlam taşıdığı A Haber kameralarının Cerablus'ta kayda aldığı terör mevzileriyle gözler önüne serildi. İşte Cerablus'ta teröristlerin cirit attığını kanıtlayan o görüntüler...
CHP’nin tezkereye hayır dediği bölgelerde teröristler cirit atıyor!
CHP'nin tezkereye hayır dediği bölgelerde teröristler cirit atıyor!
Türkiye hangisini tercih edecek? F-16 F-35 ve SU 35...
Türkiye hangisini tercih edecek? F-16 F-35 ve SU 35...
Muhalefette ‘İhanet’ tartışması
Muhalefette ‘İhanet’ tartışması
İBB Başkanı’na sitem! Vicdani mi?
İBB Başkanı'na sitem! "Vicdani mi?"
CHP’li Atakum Belediyesinde büyük skandal
CHP'li Atakum Belediyesinde büyük skandal
Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca’dan 81 ile yeni nöbet talimatı
Sağlık Bakanı Koca'dan 81 ile yeni nöbet talimatı
Tarihi Ulu Camii UNESCO yol!
Tarihi Ulu Camii UNESCO yol!
6 şüpheli kaçacakları botu beklerken yakalandı
6 şüpheli kaçacakları botu beklerken yakalandı
Erdoğan Biden zirvesinin yankıları!
Erdoğan Biden zirvesinin yankıları!
Trafikte yağışla gelen tehlikeye dikkat!
Trafikte yağışla gelen tehlikeye dikkat!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster