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CHP’nin Suriye ve Irak tezkerelerine “Hayır” demesi ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 26.10.2021 16:41
Güncelleme:26.10.2021 16:48
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tezkereye "hayır" oyu vereceklerini duyurdu. Peki CHP’nin kararı ne anlama geliyor? CHP neyi hedefliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ile gazeteci-yazar Metin Özkan değerlendirdi.
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