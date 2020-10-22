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CHP'nin sansürlü fotoğrafına Muharrem İnce'den sert tepki: 'Bölücü kimmiş herkes görmüş oldu'

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Giriş: 22.10.2020 15:52
Güncelleme:22.10.2020 16:15
CHP’li Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana çekilen fotoğraftan kendisinin kesilip çıkarılmasına tepki göstererek, "O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş, herkes görmüş oldu" dedi.

'Bin Günde Memleket Hareketi' sloganıyla tüm şehirleri ziyaret etmeyi hedefleyen CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Sakarya ve Kocaeli'de gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde Yalova'daki evinde açıklamalarda bulundu.

İnce yaptığı açıklamada, gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun solunda yer tuttuğu fotoğraf karesinin, kendisinin bulunduğu bölüm kesilerek paylaşmasına tepki gösterdi.

'PARTİDE BÖLÜCÜ KİMMİŞ HERKES GÖRMÜŞ OLDU'

Fotoğraf karesini kesenleri bölücülükle suçlayan İnce, "O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş herkes görmüş oldu. Evet, partide bölücüler var. Onların da kim olduğunu, oto fotoğrafı yayan kişi, çeken kişi, ona onay veren kişiye bölücülerin kim olduğunu gösterdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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