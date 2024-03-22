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CHP’nin lideri Özgür Özel’in bir günde 2 skandalı! Çırağım kaosu ve gazetecilerle kavga

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 11:06
CHP’nin emanet lideri Özgür Özel adının yanına skandallar yazdırarak siyasi hayatını sürdürüyor. Gençlere darbe çağrısı yapan Özgür Özel Sinop’ta Engin Altay tarafından “çırağım” diye tanıtılırken akşam saatlerinde bir TV kanalında gazetecilerle kavga etti. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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