CHP’nin kurmayları liste dışı kaldı! 17 MYK üyesinden 6 isim aday olamadı

CHP, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Aday listesine giremeyen vitrin isimler ise şaşırttı. Öyle ki 17 MYK üyesinden 6 isim de listede yer almadı. İşte dikkat çeken o isimler…

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