11 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’nin kurmayları liste dışı kaldı! 17 MYK üyesinden 6 isim aday olamadı

CHP’nin kurmayları liste dışı kaldı! 17 MYK üyesinden 6 isim aday olamadı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2023 09:30
CHP, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Aday listesine giremeyen vitrin isimler ise şaşırttı. Öyle ki 17 MYK üyesinden 6 isim de listede yer almadı. İşte dikkat çeken o isimler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bölgedeki en büyük yeni sosyal market
Bölgedeki en büyük yeni sosyal market
CHP listelerinde CHP yok!
CHP listelerinde CHP yok!
Şahlanış dönemi! 5 yıllık hedefler
Şahlanış dönemi! 5 yıllık hedefler
İMECE’nin fırlatma operasyonu ertelendi!
İMECE’nin fırlatma operasyonu ertelendi!
Burası İzmir! Görüntüler inanılmaz
Burası İzmir! Görüntüler inanılmaz
Deprem bölgesinde hava nasıl?
Deprem bölgesinde hava nasıl?
Öcalan çıkışı! Neyi amaçlıyor?
Öcalan çıkışı! Neyi amaçlıyor?
İzmirliler kendisini jiletleyecek
"İzmirliler kendisini jiletleyecek"
A Haber dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’da!
A Haber dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'da!
Bakan Kurum’un down sendromlu gençle yürekleri ısıtan anları!
Bakan Kurum'un down sendromlu gençle yürekleri ısıtan anları!
Bakan Çavuşoğlu merak edilenleri cevapladı!
Bakan Çavuşoğlu merak edilenleri cevapladı!
CHP’nin kurşun algısı böyle çöktü!
CHP'nin kurşun algısı böyle çöktü!
Daha Fazla Video Göster