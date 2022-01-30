CHP’nin kritik ismi İmamoğlu - Kılıçdaroğlu kavgasını açık etti: Hata yaptık

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu - İngiliz Büyükelçi görüşmesiyle ilgili bomba itiraflarda bulundu. İngiltere'nin Akara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir balıkçıda ziyafet çektiğinin ortaya çıkmasının ardından İmamoğlu’nun balıkçıda olmadığını iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun günler sonra sessizliğini bozdu. Attığı twetten dolayı pişmanlığını dile getiren Torun, "Hata yaptık" diyerek İmamoğlu'nun bu görüşmeyi CHP Genel Merkezinden gizli yaptığını da itiraf etti. Seyit Torun'un açıklamaları takvim.com.tr'nin defalarca kez gündeme taşıdığı İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgasını ve İmamoğlu'nun CHP Genel Merkezinden habersiz hareket ettiğini de doğruladı. İşte tüm detaylar...