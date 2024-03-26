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CHP'nin kirli ortağı DEM'den bir skandal daha! Bebek katili terörist Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını sokaklara taşıdılar | Tepkiler çığ gibi: "Ne bölücülere ne de adayları İmamoğlu'na oy yok"

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 03:45
Güncelleme:26.03.2024 03:45
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP - DEM arasındaki kirli ittifakta saflar sıkılışıyor. Türkiye, İstanbul ve Esenyurt'un merkeze alındığı kirli pazarlığa bizzat şahit oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde skandal 'Kürdistan' sözleri ortaya çıkan Ahmet Özer'i aday gösteren CHP/DEM arasındaki kirli ittifaka PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu bizzat destek vererek yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Tüm yaşanan gelişmelerin ardından CHP'nin kirli ortağı DEM yine bir skandala imza attı. DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek katili terörist Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu ve "tecrit insanlık suçudur" yazılı stickerları sokak sokak direklere yapıştırılan görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Alçak görüntüye kısa sürede tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Ne bölücülere ne de adayları İmamoğlu'na oy yok" sözleri ile tepki gösterdi.
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