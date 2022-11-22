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CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal sözler: Türkiye Büyük Kürdistan'ı önlemeye çalışıyor

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Giriş: 22.11.2022 01:37
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik sınır ötesi operasyonunu değerlendiren sözde gazeteci Nur Batur, skandal ifadeler kullandı. Örgütün eylemlerini desteklercesine konuşan Batur, operasyonların 'Büyük Kürdistan'ı engellemeye yönelik olduğunu söyledi.
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