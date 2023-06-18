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CHP'nin kalemşoru Can Ataklı'dan İslam'a ve Müslümanlara saldırı! Alçak sözler: Okula mescit yapamazsın

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Giriş: 18.06.2023 12:37
Toplumu ayrıştıran söylemleriyle gündeme gelen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, din eğitimi hakkında akla ziyan açıklamalarda bulundu. Dini bütün insanların biatçı olduğunu söyleyen Can Ataklı, "Bunların derdi din eğitimi vermek değil. Toplumu cahil bırakarak vatandaşlık bilincini elinden almak onun özgür bir birey olarak bir şey sormasını, başkaldırmasını önlemek, din adı altında kindar yetiştirmek. İntikamcı yetiştirmek, savaşçı yetiştirmek. Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. ‘Çocuklar nerede namaz kılacak?’ kılar kardeşim evine gittiğinde kılar. Ya bu dünyanın en gerici kafası ya." ifadelerini kullandı.
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