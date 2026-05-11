Instagram'da korkutan tehlike! Yeni güncellemeyle tüm mesajlarınız okunabilir

Sosyal medya devi Meta, Instagram’daki mesajlaşma sistemiyle ilgili tartışma yaratacak bir adım attı. Uçtan uca şifreleme sisteminin esnetilmesiyle birlikte, kullanıcı mesajlarının Meta tarafından gerektiğinde erişilebilir hale geleceği belirtildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır yeni uygulamada iki kişi arasındaki mesaj, video ve görsellerin Meta tarafından incelenebileceğini söyledi. Karar, “güvenlik mi yoksa gizlilik ihlali mi?” tartışmasını da beraberinde getirdi.