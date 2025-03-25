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CHP’nin iki yüzü! Yerli ürünlere boykot var katil İsrail’e yok!

CHP'nin iki yüzü! Yerli ürünlere boykot var katil İsrail'e yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 11:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ürünlere boykot çağrısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Özel neden tehdit diline başvuruyor? Provokasyonların asıl amacı ne? Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
CHP katil İsrail markalarını sevindirdi CHP KATİL İSRAİL MARKALARINI SEVİNDİRDİ

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CHP’nin iki yüzü! Yerli ürünlere boykot var katil İsrail’e yok!
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