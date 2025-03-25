CHP’nin iki yüzü! Yerli ürünlere boykot var katil İsrail’e yok!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ürünlere boykot çağrısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Özel neden tehdit diline başvuruyor? Provokasyonların asıl amacı ne? Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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