CHP'nin grup toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay tartışmalarıyla alevlenen gerilim, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 yıl aradan sonra yarın Genel Merkez’e yapacağı tarihi ziyaretle zirveye taşınıyor. Özgür Özel cephesinin Olağanüstü Kurultay hamlesine karşılık Kılıçdaroğlu’nun "Henüz konuşmadım" diyerek başlattığı geri dönüş hazırlıkları, genel merkez binasında sancılı bir değişime neden oldu. Fotoğrafların indirildiği, odaların yeniden düzenlendiği ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı CHP’de, yarın saat 14.00’te iki ayrı noktada gerçekleşecek buluşmalar siyaset kulislerini sallamaya hazırlanıyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, sıcak bölgedeki son durumu ve CHP’nin kalbindeki hazırlıkları anbean aktardı.