16 Ocak 2023, Pazartesi
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CHP'nin fonladığı Halk TV'de 6'lı masaya tepki! "Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor" dedi yüzler düştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ittifak ortağı Ahmet Davutoğlu'nun dile getirdiği, "Cumhurbaşkanı adayı, sözümüzü dinlemezse kriz çıkar" çıkışına destek vermesi, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de rahatsızlığa neden oldu. 6'lı masanın bu tarz çıkışlarla oy kaybettiğini söyleyen Siyaset Bilimci Can Kakışım, "Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bizim 'Ülkeyi yönetebiliriz' hissini seçmene vermemiz gerekli" diye konuştu. Bu sözler sırasında yayına bağlanan diğer konukların yüz ifadelerinin düşmesi dikkatlerden kaçmadı.