CHP'nin EOKA videosuna tepkiler dinmiyor! Yandaş Deniz Zeyrek bile isyan etti

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan 100. yıl özel klibinde Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğraflarının kullanılmasına tepkiler dinmiyor. Yandaş Sözcü yazarı Deniz Zeyrek katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu ve danışmanlarını yerden yere vururken "A be gerizekalı! Bu kadar olay yaşandı hiç mi gündemi takip etmiyorsun. Başka fotoğraf mı bulamadın?" ifadelerini kullandı.Diğer yandan Kılıçdaroğlu yaşanan skandalı "Bir skandal üzerinden CHP'ye saldırmak akıl dışı" ifadeleriyle savunmuştu. İşte detaylar...