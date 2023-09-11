11 Eylül 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'nin EOKA videosuna tepkiler dinmiyor! Yandaş Deniz Zeyrek bile isyan etti
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan 100. yıl özel klibinde Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğraflarının kullanılmasına tepkiler dinmiyor. Yandaş Sözcü yazarı Deniz Zeyrek katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu ve danışmanlarını yerden yere vururken "A be gerizekalı! Bu kadar olay yaşandı hiç mi gündemi takip etmiyorsun. Başka fotoğraf mı bulamadın?" ifadelerini kullandı.Diğer yandan Kılıçdaroğlu yaşanan skandalı "Bir skandal üzerinden CHP'ye saldırmak akıl dışı" ifadeleriyle savunmuştu. İşte detaylar...