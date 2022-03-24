24 Mart 2022, Perşembe
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CHP’nin bir yatırımı daha yarım kaldı
CHP’nin bir yatırımı daha yarım kaldı. Çankaya Belediyesi tarafından 2016 yılında yapımına başlanan Atatürk Kültür Merkezi inşaatı 6 yıldır atıl kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı projenin tamamlanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne önerge verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.