CHP’nin bir yatırımı daha yarım kaldı. Çankaya Belediyesi tarafından 2016 yılında yapımına başlanan Atatürk Kültür Merkezi inşaatı 6 yıldır atıl kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı projenin tamamlanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne önerge verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.