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CHP’nin bir yatırımı daha yarım kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.03.2022 17:02
CHP’nin bir yatırımı daha yarım kaldı. Çankaya Belediyesi tarafından 2016 yılında yapımına başlanan Atatürk Kültür Merkezi inşaatı 6 yıldır atıl kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı projenin tamamlanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne önerge verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
CHP’nin bir yatırımı daha yarım kaldı
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