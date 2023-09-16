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CHP’nin asker ve polisle sorunu ne? Lejyoner ve militan suçlaması

A Haber
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Giriş: 16.09.2023 15:32
CHP’li Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan sözleri, CHP milletvekillerinin asker ve polislerle ilgili tartışılan açıklamalarını akıllara getirdi. Vekillerin skandal açıklamalarını ve gelen tepkilerini yeniden hatırlayalım.
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