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CHP'nin “37. Olağan Kurultayı” başladı! Gelişmeleri CHP’li eski vekil Mehmet Sevigen A Haber’de yorumladı

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Giriş: 25.07.2020 12:46
Güncelleme:25.07.2020 12:47
CHP'de gözler partinin 37. olağan kurultayının yapıldığı Bilkent Odeon'da.  Sahneye dev ekran kurulurken tribünlerin bulunduğu duvarlara Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Kurultayın sloganı "iktidar kurultayı" olarak belirlenirken coşkudan yoksun ve mahkemelik olan kurultayda son durum ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen değerlendirdi.

"YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ KURULTAY YAPILIYOR"

CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, "Böyle bir ortamda kurultayın yapılması mümkün değil. Ortalık yangın yeri, salgın var. Hattı CHP'li bazı yöneticilerin 'Üniversite sınavları yapılmasın.' dedikleri bir dönemde, kadın kolları kurultayını iptal ettiğimiz bir dönemde yangından mal kaçırır gibi kurultay yapılıyor." dedi.

"CHP KURULTAYI BİR ÇADIR TİYATROSU GİBİ"

Mehmet Sevigen, "CHP kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi, coşku yok. Yangından mal kaçırır gibi bir CHP kurultayı yapılıyor. Kılıçdaroğlu, 13 yıldır iktidar olamıyor. Milyonlarca CHP'li artık küskün ve üzgün. Halkı katmadığınız kurultayın başarılı olması mümkün değil. CHP duygusal olarak bölündü ve artık fiziksel olarak da bölünebilir." ifadelerini kullandı.

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