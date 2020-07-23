CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 37.Olağan Kurultay için adaylar belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında Onur üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman ve eski milletvekili Aytuğ Atıcı yer alıyordu. Bugün itibarıyla Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner de adaylığını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun karşısında delege desteğini alabilmesi durumunda bu 3 isim yer alacak.

CİHANER'DEN İLK AÇIKLAMA

Genel Başkanlık koltuğu için adaylığını açıklayan İlhan Cihaner şu açıklamaları yaptı:

Bu açıklamamda parti içi eleştirilerimi sınırlı tutacağım. Temel eleştirilerimiz partimizin potansiyelini yeterince verimli kullanmadığı yönündedir.

Kurultayın pandemi koşullarında düzenlenmesinin kurultayın verimli ve demokratik koşullarda yapılmasının önünde en büyük engel olduğunu düşünüyorum.

Ancak şimdi bize düşen bu kurultayı tarihi önemine uygun şekilde düzenlemektir. Delegelerimize lütfen kurultaya katılın çağrısı yapmak istiyorum.

Kurultayımız CHP geleneğini geleceğe taşımakla karşı karşıya. Geçmişe dönmek için değil geleceği kurmak için. Çocuk, kadın, yaşlı, engelli LGBT'li her inancın, her kimliğin bir arada yaşamasının ön koşulu olan laiklik için, özgürlüklerin koruyucusu bir adalet anlayışı için gelecek için bir CHP'ye ihtiyaç var. Liderin değil halkın partisine ihtiyacımız var.

MUHALİF KANADIN PM LİSTESİ HESABI

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, muhalifler tüm hesaplarını Parti Meclisi listesi için yapıyor. Buradaki gücü eline geçirmek isteyen muhalifler farklı planlar yapıyor. Parti içindeki sol kesim olarak bilinen ve 'Gelecek İçin Biz' ismini kullanan grubun Muharrem İnce ile hareket etmesi bekleniyor. Gelecek İçin Biz grubunun liderliğini İlhan Cihaner yapıyor. 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na karşı olası bir yenilgi almamak için seçime girmediği kulis bilgileri arasında yer alıyor.

MUHALİF KESİM KURULTAY TARİHİNİ ERTELETMEK İSTİYOR

CHP'de kurultaya 2 gün kala hareketli saatler yaşanıyor. Muhalif kesimden kurultay tarihini erken bulanların sayısı hiç de az değil. Süreci mahkemeye taşıyanlar olsa da, seçimin bu cumartesi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İLHAN CİHANER KİMDİR?

23 Şubat 1968'de Kars'ta doğdu. Baba adı İsmail Hakkı, anne adı Zeynep'tir. Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. Cihaner, evli ve 1 çocuk babasıdır.