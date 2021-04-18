CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" iddiası ve gerçekler!

A Haber ekranlarından yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Dilek Güngör CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" iftirasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. 128 milyar dolar hikayesinin ekonomistler arasında yaşanan tartışmadan kaynaklı olduğunu belirten Güngör "Altın olarak rezervlerin tutulması doğru bir karardı. Özellikle Berat Albayrak'ın bakanlık yaptığı dönemde bu miktar daha da arttı. Eskiden yüzde 20 olan ortalama neredeyse eşit bir miktara geldi" ifadelerini kullandı.