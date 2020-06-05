CHP'li Yıldırım Kaya, protesto adı altında Meclis'te milletin emanetini parçalamaya çalıştı

CHP’li ve HDP’li vekiller, CHP’li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'te protesto başlatmıştı. Bu sırada çekilen ve ortaya çıkan görüntülerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın vatandaşın vergileri ile alınan Meclis'teki sıraları adeta parçalamaya çalışması ise büyük tepkiye neden oldu.