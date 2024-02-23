CHP'li Veli Gündüz Şahin'den Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketine

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in seçim çalışmaları esnasında Irak Türkmeni çocuklara yönelik sarf ettiği ırkçı sözler sosyal medyada büyük tepki topladı. Şahin sokak ortasında çocukları azarlarken "Gönderirim ben bunları memleketine" diyerek oy istedi.