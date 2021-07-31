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CHP'li vekil Turan Aydoğan, evraklarını soran trafik polisine hakaret yağdırdı

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Giriş: 31.07.2021 17:11
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisine hakaretler yağdırdı. CHP'li vekil, kendisini tanımadığını belirten trafik polisine bağırarak, "Bakanın kimliğini sorabiliyor musun? beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın. fazla uzatma, yap gereğini!" dedi.

CHP'li vekil görevini yapan polise bağırdı. Evraklarını göstermeden bölgeden uzaklaştı. Trafik kontrolü yapan polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durdurdu kimlik sordu, duruma sinirlenen Aydoğan, kimlik soran trafik polisini azarlayarak hakaretler yağdırdı.

CHP'li vekil kendisini tanımayan trafik polisine beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın diyerek çıkıştı. Trafik polisine hakaretler yağdıran CHP'li Aydoğan, evraklarını göstermeden bölgeden uzaklaştı

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