CHP'li Tuncay Özkan'dan tepki çeken hareket: Bakan Soylu konuşurken TBMM'deki çekmeceleri gürültü yapmak için kullandı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TBMM'deki bütçe sunumunda söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sesini bastırmak için TBMM'deki çekmecelere zarar verdi. Çekmeceleri yuvasından çıkararak sert şekilde vuran Özkan'ın hareketi tepkilere neden oldu. O anlar, diğer vekillerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.