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CHP'li Tuncay Özkan 'oylar çalındı' iddialarını çürüttü: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

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Giriş: 19.05.2023 01:05
14 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yenilginin faturasını “Kime nasıl yıkarız?” derdine düşmüştü. Seçim akşamı YSK’nın yasakları kaldırmasından kısa bir süre sonra oyların sayıldığı esnada muhalefet yenilgiyi kabullenmemiş, CHP'li Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek vatandaşları, "Öndeyiz, kazanıyoruz" diyerek manipüle etmişti. Ancak bu iddiaları çürüten açıklama CHP'li Tuncay Özkan’dan geldi. Özkan "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" diyerek “1 tek oyumuzun çalınmasına izin vermeyiz.” açıklamasını yaptı.
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