31 Ocak 2023, Salı
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu Millet İttifakı'nın adayını duyurdu
Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken adayın kim olacağına yönelik de açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın 13 Şubat'ta adayının duyurulacağını ifade ederken adayın ismini de açıkladı. İşte detaylar...