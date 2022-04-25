25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurdu

CHP'li Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2022 21:54
Gezi Parkı Davası'nda tutuklu sanık Osman Kavala "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kavala hakkında verilen karar sonrası HDP ve CHP'li milletvekilleri adliye önünde Başkan Erdoğan'a yönelik tehditler savurdu. Özel "Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
CHP’li Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tehditler savurdu
CHP'li Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurdu
Dünyanın övdüğü Türk SİHA’ları İYİ Parti’nin hedefinde
Dünyanın övdüğü Türk SİHA'ları İYİ Parti'nin hedefinde
Bursa’da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı
Bursa'da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı
Brezilya’da önemli açıklamalar
Brezilya'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
Ankara’da kritik görüşme!
Ankara'da kritik görüşme!
Uçak nasıl düştü?
Uçak nasıl düştü?
İşte düşen uçağın sağlam görüntüsü!
İşte düşen uçağın sağlam görüntüsü!
Belediye Başkanı A Haber’de
Belediye Başkanı A Haber'de
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Bursa Valisi son durumu anlattı
Bursa Valisi son durumu anlattı
Mahallenin muhtarı A Haber’e konuştu
Mahallenin muhtarı A Haber’e konuştu
Daha Fazla Video Göster