25 Nisan 2022, Pazartesi
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CHP'li Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurdu
Gezi Parkı Davası'nda tutuklu sanık Osman Kavala "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kavala hakkında verilen karar sonrası HDP ve CHP'li milletvekilleri adliye önünde Başkan Erdoğan'a yönelik tehditler savurdu. Özel "Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir." ifadelerini kullandı.