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CHP’li Onur Öymen’den çarpıcı Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması! Deniz Baykal’ı kim neden tasfiye etmek istedi?

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Giriş: 18.08.2020 21:30
Güncelleme:18.08.2020 21:37
ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye’ye yönelik tepki çeken ifadeleri tüm sıcaklığını korurken, ortaya çıkan yeni bir ifade yaşananların daha net anlaşılmasını sağlayacak nitelikte! Konuşan kişi ise eski CHP Milletvekili Onur Öymen... Halk Tv'deki bir programda konuşan Onur Öymen, ABD'nin CHP üzerinde nasıl bir operasyona imza attığını çarpıcı bir dille anlatıyor. Daha hiçbir şey ortada yokken Deniz Baykal'ın devrilmek istendiği ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşünüldüğünü gelin Halk Tv'de konuşan eski CHP milletvekili Onur Öymen'den dinleyelim...




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