CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şoförünü sendika başkanı yaptı olan işçiye oldu

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile çalışanlarının promosyon ve zam görüşmeleri devam ediyor. Belediye Başkanı Vahap Seçer eski şoförünü yetkili sendikanın başkanı yaptığı ortaya çıktı. Yapılan kıyak sonrası belediye çalışanları "Sendika başkanı, eski başkanının sözünden çıkamıyor" diye tepki gösterdi.