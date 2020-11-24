Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Son dakika haberi... Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında 2 başkan yardımcısının bulunduğu 10 kişi hakimlikteki sorgusu ardından tutuklandı.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Başkan Serdar Aksoy, Kenan Yaşatürk, Mehmet Cin, Teoman Tuna, Gazi Koştum, Mustafa İlhan, Nagihan Karaca, Tarkan Fikret Çalık, Gamze Yıldız, Gökhan Uzun ve Mustafa Çama.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Başkanlığı döneminde bu konuyu duyduğunu ve araştırılması için ekip kurduğunu öne süren Aksoy, imzanın kendisine ait olmadığını iddia etti. Bunun üzerine başkanın imzaladığı tüm kağıtlar İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na incelenmek üzere gönderildi. Emniyetteki sorgusunda, gözaltına alınan isimlerden G.Y.'nin, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) yerine, hurdacılara satılan hurdaları başkanın imzasıyla şantiyeden çıkardığı yönündeki iddiayı reddeden Başkan Aksoy'un, ilgili başkan yardımcısını görevlendirip iç denetim yaptırdığını ve parayı ilgili firmalardan fazlasıyla tahsil ettirdiklerini söyledi.

'ADAYLIK ÇOK MASRAFLI OLDU'

Başkan Serdar Aksoy, belediye envanterindeki kayıp 18 araçla ilgili soruya, "Benim dönemimden önce olan bir olay. Mali denetim yaptırdım. Araçların bazılarının olmadığı ile ilgili tutanak tutuldu. Bunun üzerine barkod sistemi getirdim" dedi. Başkan Aksoy, banka hesap hareketleri ve oğluna İstanbul'da alınan 1+1 evle ilgili ise, "Ben müteahhidim. Devam eden 16 villa projesi var. Adaylığım dönemimde birçok masraf oldu. Paralar geldi, gitti. Her birinin kaydı var. Gayrimenkullerin ikisi hariç tamamını belediye başkanı olmadan önce aldım. Oğluma ev alınması için dedesi yardımcı oldu" dedi.

ŞİRKET ADRESİ SAHTE

Menemen Belediyesi'nin temizlik hizmetleri için araç kiralama ihalesini verdiği şirketin adresinin boş apartman dairesi olduğu ortaya çıkarken, bilgisayar alımı yapılan kişinin adresinde demir atölyesi, dezenfektan alımının gerçekleştiği şirketin adresinde ise pizzacı ve dondurmacı bulunduğu belirlenmişti. Başkan Aksoy'un, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 45 aylığına 37 milyon bedelle 22 çöp kamyonu kiraladığı belirtilirken, uzmanlar ise 22 çöp kamyonunun satın alındığı takdirde yaklaşık 6 milyon TL maliyete sahip olacağını söyledi.

Aksoy'un, belediyeye ait 161 ton hurdayı da kişisel borcunun ödenmesi karşılığında hurda firmasına bedelsiz verdiği ileri sürüldü. Serdar Aksoy'un, belediye iştiraki Meta-Su A.Ş.'de şirket müdürü olduğu ve 'huzur hakkı' adı altında aylık 10 bin TL aldığı da iddialar arasında yer aldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.