26 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li Mansur Yavaş "İşe minibüsle gidip geliyorum" demişti! Gerçek ortaya çıktı

CHP’li Mansur Yavaş "İşe minibüsle gidip geliyorum" demişti! Gerçek ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2021 15:43
Güncelleme:26.03.2021 15:57
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş makam araçlarını sattığını söyleyip işe minibüsle gidip geldiğini belirterek prim kasma peşine düşmüştü. Mansur Yavaş'ın "minibüs" ifadesini kullanarak toplu taşıma kullandığı imasında bulunması dikkat çekti. Yavaş'ın minibüs şovuna ilişkin gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı.
Bakanlık duyurdu! 25 günde 414 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık duyurdu! 25 günde 414 terörist etkisiz hale getirildi
Külliye'de kritik aşı toplantısı
Külliye'de kritik aşı toplantısı
Mansur Yavaş'ın şovu kısa sürdü!
Mansur Yavaş'ın şovu kısa sürdü!
MHP lideri Devlet Bahçeli Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP lideri Devlet Bahçeli Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Geçmişten bugüne değişmeyen mücadele
Geçmişten bugüne değişmeyen mücadele
Harp okulları yönetmeliğinde değişiklik
Harp okulları yönetmeliğinde değişiklik
Hrant Dink davasında flaş gelişme! Hrant Dink davasında cezalar açıklandı
Hrant Dink davasında flaş gelişme! Hrant Dink davasında cezalar açıklandı
Hrant Dink davasında karar
Hrant Dink davasında karar
İmamoğlu'nun bir vaadi daha boş çıktı!
İmamoğlu'nun bir vaadi daha boş çıktı!
Başkan Erdoğan'dan A takımına ilk talimat!
Başkan Erdoğan'dan A takımına ilk talimat!
Hrant Dink davasında karar günü
Hrant Dink davasında karar günü
Daha Fazla Video Göster