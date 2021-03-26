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CHP’li Mansur Yavaş "İşe minibüsle gidip geliyorum" demişti! Gerçek ortaya çıktı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş makam araçlarını sattığını söyleyip işe minibüsle gidip geldiğini belirterek prim kasma peşine düşmüştü. Mansur Yavaş'ın "minibüs" ifadesini kullanarak toplu taşıma kullandığı imasında bulunması dikkat çekti. Yavaş'ın minibüs şovuna ilişkin gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı.