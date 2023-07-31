CHP’li Mahmut Tanal’dan jandarmaya hakaret! CHP’li vekillerden tartışılan tutumları!

CHP'li Mahmut Tanal'ın Akbelen Ormanı'nda görevini yapan jandarmayı hedef alması CHP milletvekillerinin asker ve polislerle ilgili tartışılan açıklamalarını bir kez daha akıllara getirdi. İşte o isimlerden bazıları.

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