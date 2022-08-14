CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ağaç katliamı! Yarım asırlık çam yok oldu

Çevrecilik konusunda duyar kasan CHP’li belediyeler her defasında sınıfta kalmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin peş peşe imza attığı ağaç katliamlarının yankısı devam ederken buna benzer bir haber de İzmir'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık çam ağacını kesti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde gerçekleştirdiği ağaç katliamlarına bu kez de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil oldu.

YARIM ASIRLIK ÇAM AĞACINI YOK ETTİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Karşıyaka'da Şemikler Mahallesi 6276 Sokak üzerinde yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık çam ağacını kesti.

YAŞATMAK ÇOK MU ZORDU?

O anların görüntülerini paylaşan AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi.

Kişili "Karşıyaka'daki bu yarım asırlık çam ağacını yaşatmak çok mu zordu? İzmir'e aşık(!), sözde çevreci CHP'li İBB Başkanı Tunç Soyer'e soruyoruz: Taşıyamaz mıydı? Bir kaşık suda fırtına koparan vicdanı, kendi eliyle yaptığı bu kıyıma nasıl elverdi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

HANGİ PROJENİZE ENGEL OLDU O YARIM ASIRLIK ÇINAR?

CHP'li Belediyeye bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

Hamza Dağ, şu cümlelerle yaşanan katliama tepkisini dile getirdi:

"Anladık hizmetten, icraat ve projeden bihabersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun."