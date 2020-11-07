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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'den yıkım yetkisi çarkı: Mevzuat çok karmaşık, anlamadım

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Giriş: 07.11.2020 19:31
Güncelleme:07.11.2020 19:34
Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından büyükşehir ve ilçe belediyelerinin binaların tahliye ve yıkım işlemlerini gerçekleştiremeyeceğini iddia etti. Çok geçmeden yıkım yetkisinin belediyelerin elinde olduğu ortaya çıkınca Soyer çark ederek, ''Bütün bu mevzuat yoruma çok açık. Çok grift. Çok karmaşık. Çok zaman kaybına yol açıyor. Çok dağıtılmış yetkiler var” iddiasında bulundu.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'den yıkım yetkisi çarkı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'den yıkım yetkisi çarkı
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