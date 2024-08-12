CHP’li isimler hapisle yargılanacak! Para sayma iddianamesi tamamlandı: Hazineye devredilsin

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Başkanlığının satışında çantalar dolusu paraların sayılmasına dair yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame de Savcılık, Yargıtay'dan flaş bir talepte bulundu. Usulsüz toplandığı iddia edilen paralara ve il başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazın hazineye devredilmesini istedi.

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