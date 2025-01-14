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CHP’li isimden Rıza Akpolat’a ilişkin itiraf gibi sözler!

CHP'li isimden Rıza Akpolat'a ilişkin itiraf gibi sözler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 00:01
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu dikkat çeken ifadeler kullanarak "Hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eylemine destek vermesin. Belediyeyle alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpolat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten. Yani konuşuluyordu, 'Bunu kesin artık alacaklar. Bu kadar da olmaz' dediğimiz olaylar gerçekleşiyor belediyede." dedi.
CHP’li isimden Rıza Akpolat’a ilişkin itiraf gibi sözler!
CHP’li isimden Rıza Akpolat’a ilişkin itiraf gibi sözler!
CHP'li isimden Rıza Akpolat'a ilişkin itiraf gibi sözler!
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