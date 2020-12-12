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CHP'li İmamoğlu tarihte bir ilki başardı: Hayali olarak düzenlediği etkinlikte bile yolsuzluk yaptı

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Giriş: 12.12.2020 19:46
Güncelleme:12.12.2020 19:46
AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde hayali söyleşiyle birlikte milyonluk vurgun yaptığını açıkladı. Muş İmamoğlu'nun bu yolsuzluk ile litetarüre yeni bir yolsuzluk türü soktuğunu belirtirken "İlklerin partisi CHP" ifadesini kullandı.
Hayali olarak düzenlediği etkinlikte bile yolsuzluk yaptı
Hayali olarak düzenlediği etkinlikte bile yolsuzluk yaptı
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