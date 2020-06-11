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CHP’li İbrahim Kaboğlu’nun skandal ‘Sultan Ahmet’ teklifine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’dan yanıt

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Giriş: 11.06.2020 23:34
CHP'li İbrahim Kaboğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada Ayasofya tartışmaları üzerinden Sultanahmet Camii’ni de hedef alarak "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultan Ahmet Camii de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" şeklinde abes ifadelerle skandal açıklamalara imza atmıştı. CHP’li Kaboğlu’nun skandal sözlerine A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan yanıt geldi. Yılmaz, Kaboğlu’nun sözleriyle ilgili, ‘’Bastırılmış duyguların dışa vurumu’’ tespitini yaptı.
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